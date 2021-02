Gościem Salonu Politycznego był Saulius Čaplinkas epidemolog

„Każdy lekarz wie, że leczenie nie może wyrządzić więcej szkody niż sama choroba. To samo dotyczy i restrykcji dotyczących pandemii. Dlatego też powinny być one dobrze przemyślane. Obecne ograniczenia, podobnie jak te z I fali zachorowań są zbyt surowe i czasami nieadekwatne do sytuacji. Jeśli np. biznes potrafi odpowiednio zabezpieczyć swoich klientów, to powinien mieć prawo do działania, świadczenia usług.” Profesor Čaplinkas mówił także o szczepionkach zamawianych centralnie prze władze UE oraz o reakcjach na nie. Tłumaczył także jaką role odgrywa Światowa Organizacji Zdrowia (WHO).