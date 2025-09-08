Znad Wilii

Gorbaczewski: na razie trwają jedynie dyskusje

„Na razie trwają jedynie dyskusje” – mówi Gabriel Gorbaczewski, doradca premiera Litwy ds. energetyki, w rozmowie z Radiem Znad Wilii. W dzisiejszym wydaniu „Salonu Politycznego” rozmawiamy o przyszłości litewskiej energetyki, planowanych zmianach w spółce „Ignitis” oraz o propozycjach przedstawionych przez koalicję „Świt”. Nasz gość podkreśla, że na tym etapie nie zapadły jeszcze żadne wiążące decyzje, a wszystkie propozycje będą poddane szczegółowej ocenie ekonomicznej.

„Uważam, że jesteśmy jeszcze daleko od ostatecznej decyzji. Propozycja koalicji w tym „Świtu nad Niemnem” oraz Związku Chłopów i Zielonych będzie musiała zostać dokładnie oceniona pod względem ekonomicznym. Mam nadzieję, że nowy rząd podejmie odpowiedzialne i wiarygodne decyzje. Na razie trwają jedynie dyskusje” – powiedział Gabriel Gorbaczewski, doradca premiera Litwy ds. energetyki, w rozmowie z „Salonem Politycznym” Radia Znad Wilii.

