Gorbaczewski: na razie trwają jedynie dyskusje

„Uważam, że jesteśmy jeszcze daleko od ostatecznej decyzji. Propozycja koalicji w tym „Świtu nad Niemnem” oraz Związku Chłopów i Zielonych będzie musiała zostać dokładnie oceniona pod względem ekonomicznym. Mam nadzieję, że nowy rząd podejmie odpowiedzialne i wiarygodne decyzje. Na razie trwają jedynie dyskusje” – powiedział Gabriel Gorbaczewski, doradca premiera Litwy ds. energetyki, w rozmowie z „Salonem Politycznym” Radia Znad Wilii.

„Salon Polityczny” – audycja publicystyczna, nadawana w Radiu Znad Wilii – 103.8 FM od poniedziałku do piątku o godz. 8.15. Redaktorka Renata Widtmann omawia z zaproszonymi do studia gośćmi tematy z zakresu życia politycznego, gospodarczego i społecznego na Litwie, w Polsce i na świecie.