Gentvilas: Podatek od samochodów ma być zachętą do podjęcia ekologicznego trybu życia

"Podatek od samochodów zanieczyszczających środowisko nie jest celem samym w sobie. Ma być jednak zachętą do zmiany pojazdu na bardziej ekologiczny. Zebrane pieniądze mają być przeznaczone na stworzenie alternatywy. Na przykład, chcemy, aby do 2025 r. wszystkie autobusy dużych miast były elektryczne. Warto też zainwestować w zmiany transportu publicznego w regionach. Tam nie zawsze jest zapewniany odpowiedni dla mieszkańców wybór. Pobierać podatek od samochodów i nie proponować nic dla regionów jest po prostu bez sensu" - powiedział Simonas Gentvilas, kandydat na ministra środowiska z Ruchu Liberałów Litwy, który był gościem "Salonu politycznego". "Musimy rozumieć, że samochody są zwykle używane tylko przez 4 proc. od czasu kupna. Przez cały pozostały okres one po prostu stoją. Pojazdy potrzebują wiele inwestycji - jak osobistych, tak również państwowych, jeżeli chodzi, np., o budowę dróg czy zmianę infrastruktury. Musimy więc tworzyć jakościowy transport publiczny. W Tallinie komunikacja miejska jest darmowa. Przykład tego miasta pokazuje jednak, że ilość korzystających z takich darmowych pojazdów zwiększyła się tylko o 2 proc. To oznacza, że w danym wypadku chodzi nie o cenę, ale o dostępność" - uważa rozmówca.