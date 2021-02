Gentvilas: Mniejszości narodowe nie mogą ulegać wpływom innych krajów

"Badania wskazują, że rosyjska telewizja jest najczęściej oglądana na Wileńszczyźnie. To oznacza, że mieszkańcy regionu nie są tak zainteresowani produkcją litewską. Jasne, można w tym obwiniać władze. Lecz jeżeli tak uważają mieszkańcy regionu, którego liderem politycznym jest osoba, czyje poglądy polityczne są prokremlowskie, chyba nie możemy się dziwić takiej sytuacji" - powiedział Eugenijus Gentvilas, poseł na Sejm z Ruchu Liberałów Litwy, były lider tej partii, który był gościem "Salonu politycznego". "Zauważyliśmy, że ruch antyszczepionkowców jest powiązany z opinią człowieka dotyczącą odkryć naukowych. Ludzie wykształceni są bardziej pozytywnie nastawieni do szczepień, inni są bardziej sceptyczni. W mojej własnej rodzinie jest tak samo. Niektórzy politycy, tacy, jak Dainius Kepenis, próbują apelować do osób mało wykształconych, straszyć ich szczepionkami. W rejonach solecznickim i trockim jest łatwiej szerzyć negatywne informacje, kryjąc się "litewską władzą". Ludzie muszą sami przyjmować odpowiednie decyzje" - uważa polityk.