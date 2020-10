Gentvilas: AWPL-ZchR dosłownie kopiowali programy ustaw polskiego parlamentu

"Zauważyłem, że przedstawiciele Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin będąc w Sejmie dosłownie kopiowali nowe ustawy polskiego parlamentu. Sądzę, że gdyby się znaleźli w Sejmie po ostatnich wyborach, to by również zaproponowali zabronienie aborcji" - powiedział Eugenijus Gentvilas, poseł na Sejm, były lider Ruchu Liberałów, Sygnatariusz Aktu Niepodległości Litwy, który był gościem "Salonu politycznego". Polityk dodał, że jego partia chce w nowym Sejmie realizować swój program polityczny. Składa się on z kilku części: oświata, ochrona środowiska, wolny biznes ekonomiczny, ochrona zdrowia. "Skoro zwracamy uwagę na takie aspekty, to mamy ludzi, którzy mają odpowiednie kompetencje. Sam już w lipcu oznajmiłem, że nie zamierzam obejmować postów w rządzie" - oświadczył gość "Salonu politycznego".