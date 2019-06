vdu

„Związek Chłopów i Zielonych powinien rozwiązać tę kwestię wewnątrz partii, to już nie jest nasz problem” – powiedział gość naszego „Salonu Politycznego” . Kirkilas uważa, że negocjacje w sprawie koalicji rządzącej potrwają do 12 lipca, czyli do dnia inauguracji nowego prezydenta Litwy. Wiceprzewodniczący Sejmu powiedział że najbardziej zależy im na tece ministra spraw socjalnych i pracy.