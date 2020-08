Fotyga: Na Białorusi dzieje się brutalna pacyfikacja niezwykle pokojowych protestów

Fotyga przybyła do Wilna w związku z odbywającym się tutaj Forum im. Kalinowskiego, a także wręczeniem Nagrody Prometejskiej im. Lecha Kaczyńskiego byłemu prezydentowi Litwy Valdasowi Adamkusowi. Ostatnie wydarzenie odbyło się zdalnie w czerwcu, ale teraz jest organizowana uroczysta ceremonia z udziałem prezydenta Gitanasa Nausėdy oraz innych polityków.

„Byłam świadkiem i uczestnikiem współpracy prezydenta Valdasa Adamkusa ze śp. Lechem Kaczyńskim. Jest to okres, który darzę wielkim sentymentem. Myślę, że podczas tego zdalnego wydarzenia byliśmy bardzo wzruszeni. Relacje Polski i Litwy zostały odnowione, są ukoronowane inwestycją w Możejkach pod wspólnym patronatem prezydentów. Te wydarzenia przyczyniły się do sukcesu obu państw na arenie międzynarodowej. Sądzę, że zwłaszcza, jeśli chodzi o tę politykę wschodnią, współpraca w unii europejskiej – to wyraz długich lat zabiegów o to, aby koordynować tę pracę” – dodała Radiu Znad Wilii.