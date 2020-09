E. Vareikis: Azerbejdżan nigdy nie zrezygnował z Górskiego Karabachu

„Formalnie to jeszcze nie wojna, ale obserwujemy działania na dużą skalę. To nie jest przygraniczna potyczka" - mówi o wydarzeniach w Górskim Karabachu Egidijus Vareikis, politolog i poseł na Sejm ze "Związku Chrześcijan". „Problem Armenii polega na tym, że nie ma dobrych relacji z sąsiadami ” - zaznaczył gość Salonu Politycznego. Regularna wojna toczyła się od 1992 do 1994 r., gdy podpisano zawieszenie broni, później wielokrotnie łamane. Do ostatniej tak dużej eskalacji konfliktu o kontrolowany przez Ormian Górski Karabach doszło w 2016 r. (tzw. wojna czterodniowa). W wyniku działań zbrojnych w Górskim Karabachu w ciągu ostatnich 30 lat zginęło ponad 30 tysięcy osób.