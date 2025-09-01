Dzierżyńska: pierwszoklasiści na Litwie otrzymali wyprawki z Polski

„Z ogromną satysfakcją informujemy, że na Litwę dotarły wyprawki dla pierwszoklasistów z polskich szkół. W tym roku liczba uczniów klas pierwszych jest mniejsza o około 150–180, ale wynika to z niższego przyrostu naturalnego w latach 2017–2018, więc nie jest to dla nas zaskoczeniem” – powiedziała Krystyna Dzierżyńska, prezes Stowarzyszenia Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie „Macierz Szkolna” w rozmowie w Salonie Politycznym Radia Znad Wilii.

