Dr Małgorzata Stefanowicz-Pecela: Chcielibyśmy dotrzeć również do małych miejscowości

"Wychodzimy z pandemii troszeczkę poobijani. Wszystkie instytucje liczą straty, budują nową ofertę. Społeczeństwo już nie jest takie samo, jakie mieliśmy jeszcze półtora roku temu. Musimy rozeznać grunt, zbudować nową ofertę, dostosowaną do czasów popandemicznych. Mamy nadzieję, że pandemia nam pozwoli na funkcjonowanie w takim wymiarze, do jakiego byliśmy przyzwyczajeni" - powiedziała dr Małgorzata Stefanowicz-Pecela, nowy dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie, która była gościem "Salonu politycznego". "Wszystkie osoby, które czekają na Festiwal Filmu Polskiego w Wilnie, zapewniam, że wydarzenie się odbędzie, już nad tym pracujemy. Natomiast, jak chodzi o zmiany, to z naszą ofertą będzie można się zapoznać nie tylko w dużych miastach, ale też w mniejszych miejscowościach. Chcielibyśmy tam budować relacje, kontakty z instytucjami litewskimi, jak również tworzyć ofertę dla różnych grup wiekowych" - dodaje nowy dyrektor Instytutu Polskiego w Wilnie.