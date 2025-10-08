Dolinskas: na Litwie panuje teraz niepewność

„Na Litwie panuje teraz niepewność – nie wiadomo, kto zostanie ministrem kultury ani która partia będzie rządzić tym resortem. Część dziennikarzy czy polityków mogła celowo rozpowszechniać informacje, jakoby pracownicy kultury sprzeciwiali się kandydatom z określonych partii. Jednak to nieprawda” – powiedział Vydas Dolinskas, dyrektor Muzeum Narodowego – Pałacu Wielkich Książąt Litewskich w Wilnie, w programie Salon Polityczny Radia Znad Wilii.

