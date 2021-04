Denisenko: Na mniejszości narodowe należy zwracać uwagę nie tylko w czasie pandemii

"Prawdopodobnie jest kilka przyczyn, dlaczego mieszkańcy rejonu wileńskiego boją się szczepień. Przynajmniej część tych osób mieszka w nieco dziwnej przestrzeni informacyjnej - nie do końca litewskiej i nie do końca polskiej. Mówimy o rosyjskiej przestrzeni informacyjnej, która, niestety, jest pełna propagandy i dezinformacji. Często w złych celach jest wykorzystywany temat szczepionek i pandemii" - powiedział dr Viktor Denisenko, specjalista od komunikacji z Uniwersytetu Wileńskiego. "Niestety, możemy zauważyć, że przez długi czas mniejszości narodowe na Litwie były właściwie pozostawiane same sobie. Stwierdzano, że nie ma wielkich problemów, ale w 2014 r. - po wydarzeniach na Krymie - taka opinia zmieniała się. Na mniejszości narodowe znowu zwrócono uwagę. Mówiono o tym, że są to grupy specyficzne, które potrzebują oddzielnej uwagi. Muszą się poczuć częścią litewskiego społeczeństwa. Nie zawsze tak jest" - dodał wykładowca Uniwersytetu Wileńskiego.