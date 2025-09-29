Denisenko: możliwy jest upadek nowego rządu

„Trudno przewidzieć, jak długo minister kultury będzie pełnił swoją funkcję, wszystko zależy od nowego rządu. Widać, że obecna koalicja nie jest najsilniejsza w historii, a jeśli chodzi o prognozy, możliwy jest jej upadek” – powiedział Viktor Denisenko, ekspert ds. polityki medialnej, propagandy i walki z dezinformacją, były wiceminister kultury Litwy, w rozmowie z Radiem Znad Wilii.

