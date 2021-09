Čmilytė-Nielsen: Polska rozumie naszą pozycję

Polityk podkreśliła, że stosunki polsko-litewskie dzisiaj są bardzo ciepłe i zacieśnione. „Ważne są dla nas więzi kulturalne oraz ekonomiczne. Nie wiem, czy w ciągu 30 lat mogliśmy obserwować tak bardzo zacieśnioną współpracę. Podczas wizyty ministra Rau rozmawialiśmy również o planach Sejmu i o kwestiach ważnych dla mniejszości narodowych: pisowni nazwisk, oświacie, Ustawie o mniejszościach narodowych. W najbliższym czasie będziemy o tym dyskutowali również w Sejmie” – zapewnia przewodnicząca.

Zmieniając temat, trudno jest jej powiedzieć, czy protest Marszu Rodzin rzeczywiście się odbędzie. „Jest oświadczenie sądu na ten temat. Dalsze decyzje leżą po stronie organizatorów wydarzenia. Sytuacja, jaką mieliśmy tydzień temu, gdy odbyłam spotkanie z organizatorami i dzisiejsze realia – to są inne rzeczy. To, co usłyszałam w ubiegły poniedziałek, brmiało bardzo pokojowo. Usłyszałam zapewnienia organizatorów, że ci będą robili wszystko, aby protest był spokojny. Jednak w ciągu tygodnia taka retoryka się zmieniała. Mógł na to wpłynąć fakt, iż Samorząd Miasta Wilan cofnął pozwolenie na przeprowadzenie wydarzenia. Jest jednak oczywiste, że sytuacja może dalej się zmieniać. Wczoraj została wypełniona nowa prośba dotycząca zmiany lokalizacji” – tłumaczy spikerka Sejmu.

Według niej, jest oczywiste, że do 13 września mogą zmienić się wymagania dotyczące Paszportu Możliwości. „Dzisiaj obserwujemy sytuację, kiedy liczba osób zaszczepionych jest dość wysoka, ale wciąż niedostateczna, aby grupy priotetowe czuły się bezpiecznie. Radzimy, aby osoby w różnym wieku się zaszczepiły. Nie chcemy, aby społeczeństwo się zamknęło. Teraz naszym celem jest uniknięcie lockdownu. Jest dosyć oczywiste, że fakty naukowe opowiadają się za szczepieniem. Jest strach i manipulacja tym strachem. To, że ludzie mają obawy przed szczepionką, nie jest zjawiskiem unikalnym – taki proces obserwujemy w całej Unii Europejskiej” – sądzi gość „Salonu politycznego”.

