Čmilytė-Nielsen: Na sesji jesiennej parlament zajmie się kwestiami polskimi

Przewodnicząca Sejmu mowiła także o tym, że po zamieszkach pod parlamentem będą ogranicenia w wypisywaniu jednorazowych przezpustek przez posłów.

„Będą ograniczenia w podstępnie do parlamentu odwiedzających. O wszystkim zadecyduje Zarząd.

Pomysł jest taki, że ograniczenia za zgodą Zarządu będzie mógł wprowadzić kanclerz parlamentu. Chodzi o osoby wchodzące na teren parlamentu na podstawie jednorazowych przepustek”.

Prowadząca pytała się także o pomysł wpuszczania na teren parlamentu osoby wyłącznie z Paszportem Możliwości.

„Dziś została podjęta decyzja o tym, że pracownicy Sejmu będą mogli przychodzić do pracy tylko posiadając Paszport Możliwości.

Jeśli zaś chodzi o posłów to trwają rozmowy z prawnikami jak rozwiązać całą sytuację z tymi, którzy nie chcą się szczepić. Jedną z propozycji jest to, aby robili testy na koronawirusa przed przyjściem do parlamentu.

Jutro Zarząd powinien podjąć decyzje w tej sprawie” – mówiła V. Čmilytė-Nielsen.

Padło też pyatanie o oskarżenia Agnė Širinkienė z frakcji Zielonych Chłopów o to, że władze nie potrafią rozmawiać z niezadowolonymi, protestującymi i, że unikają dialogu ze społeczeństwem. Posłanka podkreśliła także , że początkowo pretest był spokojny i dopiero po tym, gdy nikt z władz nie chciał wyjść do protestujących rozpoczęły się zamieszki.

„Chciałabym przypomnieć koleżance z partii Zielonych Chłopów, że jej koledzy z frakcji sami uczestniczyli w podburzaniu ludzi i nakręcaniu złych emocji.

Jeśli tego podburzania byłoby mniej to i takich działań radykalnych byłoby mniej”.

Przewodnicząca parlamentu mówiła także o tym, że władze zauważają wzrost napięcia w społeczeństwie, że jest o wiele więcej negatywnych emocji.

„Napięcia związane z pandemią wzrosły. To nie jest tylko problem Litwy. Widzimy to na całym świecie. Jest to związane i z samą pandemią, ale też i sieciami społecznościowymi, gdzie tworzą się różne bańki społeczne, gdzie nie słyszy się innych opinii i formułuje się konkretne emocje.

Najlepiej byłoby, aby każdy członek naszego społeczeństwa wziął na siebie odpowiedzialność za swoje działania. A ludzie, którzy są słyszani i których się słucha, aby mniej grali na emocjach a szczególnie, aby nie grali na ludzkich strachach, nie przyczepiać etykiet.

Chciałabym poprosić wszystkich polityków, aby poważniej spojrzeli na te wszystkie problemy, na całą sytuację w której znalazła się Litwa. Bo to nie tylko kwestia pandemii, ale też np. kwestia migrantów z Białorusi. I na tym tle podburzanie nawet części społeczeństwa jest nieodpowiedzialne i w końcu niebezpieczne.

Viktorija Čmilytė-Nielsen broniła także działań władz w kwesti reagowania na kryzys migracyjny:

„ Od początku rząd reagował proporcjonalnie. Granica już wcześniej mogłaby być lepiej chroniona. Inne działania są spóźnione, ale teraz bierzemy się za nie i Sejm podejmuje rożne decyzje, które, mam nadzieję, że przyczynią się do większej ochrony zewnętrznej granicy UE.

Prowadząca alon Polityczny poruszyła także kwestię firnasowania Litewskiego Komitetu Olimpijskiego i żądania dymisji ministra spraw zagranicznych Gabrieliusa Landsbergisa przez Ramūnasa Karbauskisa.