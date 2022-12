Cichanouska dla Radia Znad Wilii: Jesteśmy wdzięczni Litwie, Polsce i innym państwom demokratycznym za pomoc

Na pytanie jak ocenia obecną sytuację na Białorusi, czy opozycja jeszcze nie przegrała, S. Cichanouska podkreśliła: ,,U nas w kraju nie ma opozycji, a jest większość Białorusinów, która chce zmienić nasz kraj na lepsze. Jednak Białoruś obecnie przeżywa poważny kryzys polityczny, który przerasta w kryzys humanitarny i gospodarczy”.

Cichanonouska odniosła się również do powołanej przez Łukaszenkę komisji ds. zmian w Konstytucji. ,,Łukaszenka nie jest prawowitym prezydentem, dlatego nie ma prawa wnosić zmian do Konstytucji. Owszem zmiany w Konstytucji są niezbędne, ale powinny być dokonane po nowych wyborach. Obecnie jest najważniejsze uregulowanie kryzysu w państwie, a nie zmiany w Konstytucji” – powiedziała Cichanouska.

Liderka białoruskiej opozycji docenia pomoc Litwy. ,,Litwa w tym trudnym dla Białorusi czasie została naszym przyjacielem. Jesteśmy wdzięczni Litwie, Polsce oraz innym państwom demokratycznym, za to co robią dla nas. One wykazują presję polityczną i gospodarczą na reżim, pomagają ludziom, którzy byli zmuszeni opuścić kraj z powodu prześladowań, pomagają studentom, pracownikom, dziennikarzom” – powiedziała.

,,Izolacja reżimu, izolacja polityczna, gospodarcza, sankcje, nowe nazwiska na liście osób niepożądanych – tego się spodziewamy od państw demokratycznych” – dodała.