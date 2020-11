Čaplinskas: Koronawirus stanie się jeszcze jedną chorobą sezonową

"Wirus sam w sobie nie zniknie. Pewnie po jakimś czasie zmutuje w lżejszą formę. Prawdopodobnie będzie to jeszcze jedna sezonowa choroba, z którą będziemy musieli żyć" - powiedział prof. Saulius Čaplinskas, lekarz chorób zakaźnych, który był gościem "Salonu politycznego". "Każdy człowiek musi odpowiedzieć na pytanie: po co potrzebna jest kwarantanna? Aby wirus się nie rozprzestrzeniał? Ale to jest niemożliwe. Wirusem można się zakazić wyłącznie od osoby zainfekowanej. Dlatego najpierw musimy się dowiedzieć, kto jest tym zainfekowanym, aby nie mógł zarażać innych. Więc pierwszym zadaniem jest jak najszybsza diagnoza. Od czasu rejestracji na test do ogłoszenia jego wyniku można zarazić dziesiątki osób. Jeżeli każdy zakażony zainfekuje przynajmniej jedną osobę, wirus będzie dalej się rozprzestrzeniał" - dodał.