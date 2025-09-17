Butkevičius: Rząd jest formowany w sposób nieprzemyślany

„Stanowisko prezydenta może się zmienić. Jako polityk z ogromnym doświadczeniem, uważam, że rząd jest formowany w sposób nieprzemyślany. Widzę pewne błędy zarówno ze strony prezydenta, jak i premier” – powiedział Algirdas Butkevičius, poseł na Sejm RL z Komisji Budżetu i Finansów oraz były premier Litwy, w rozmowie w Salonie Politycznym Radia Znad Wilii.

