Bruveris: większość chciała, aby została usunięta z tego stanowiska

„To był proces, który był długo prognozowany. Moim zdaniem, większość chciała, aby została usunięta z tego stanowiska. Jednak cała historia nie jest zakończona, minister ochrony kraju ogłosiła jedynie, że rezygnuje. Uważam, że pozostanie na stanowisku aż do momentu, gdy zostanie przyjęty budżet na przyszły rok” – powiedział Vytautas Bruveris, znany dziennikarz, publicysta i komentator polityczny, w Salonie Politycznym Radia Znad Wilii.

„Salon Polityczny” – audycja publicystyczna, nadawana w Radiu Znad Wilii – 103.8 FM od poniedziałku do piątku o godz. 8.15. Redaktorka Renata Widtmann omawia z zaproszonymi do studia gośćmi tematy z zakresu życia politycznego, gospodarczego i społecznego na Litwie, w Polsce i na świecie.