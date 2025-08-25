Bruveris: Inga Ruginienė nie ma autorytetu w LSDP

„Moim zdaniem Inga Ruginienė nie ma wystarczającego autorytetu w partii LSDP, dlatego możliwe, że pojawi się realny wpływ polityczny i nowe przywództwo. Wątpię jednak, by sama zdobyła taki autorytet, ponieważ nie ma żadnego doświadczenia w roli liderki” – powiedział Vytautas Bruveris, znany dziennikarz, publicysta i komentator polityczny, w Salonie Politycznym Radia Znad Wilii.

