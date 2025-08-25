Znad Wilii

Bruveris: Inga Ruginienė nie ma autorytetu w LSDP

„Inga Ruginienė nie ma autorytetu w LSDP” – mówi Vytautas Bruveris, znany dziennikarz i komentator polityczny. Dziś w Salonie Politycznym Radia Znad Wilii rozmawiamy z nim o podpisaniu umowy koalicyjnej oraz zatwierdzeniu nowej premier Litwy. Bruveris podkreśla wątpliwości co do zdolności Ruginienė do objęcia realnego przywództwa w partii i rządzie.

Radio Znad Wilii/zw.lt
Bruveris: Inga Ruginienė nie ma autorytetu w LSDP

fot. BNS/Irmantas Gelūnas

„Moim zdaniem Inga Ruginienė nie ma wystarczającego autorytetu w partii LSDP, dlatego możliwe, że pojawi się realny wpływ polityczny i nowe przywództwo. Wątpię jednak, by sama zdobyła taki autorytet, ponieważ nie ma żadnego doświadczenia w roli liderki” – powiedział Vytautas Bruveris, znany dziennikarz, publicysta i komentator polityczny, w Salonie Politycznym Radia Znad Wilii.

„Salon Polityczny” – audycja publicystyczna, nadawana w Radiu Znad Wilii – 103.8 FM od poniedziałku do piątku o godz. 8.15. Redaktorka Renata Widtmann omawia z zaproszonymi do studia gośćmi tematy z zakresu życia politycznego, gospodarczego i społecznego na Litwie, w Polsce i na świecie.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej