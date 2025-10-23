Brasel: jesteśmy w gorącym okresie przygotowań

„Jesteśmy w gorącym okresie przygotowań – wszystkie grupy intensywnie się szykują. Na koncercie wystąpi blisko 250 osób: weterani, siedem pokoleń tancerzy, łączony chór różnych generacji, dzieci oraz podstawowy zespół. Pracujemy codziennie, aby dopiąć wszystko na ostatni guzik” – powiedziała Renata Brasel, kierowniczka artystyczna Polskiego Zespołu Artystycznego Pieśni i Tańca „Wilia”, w Salonie Politycznym Radia Znad Wilii.

