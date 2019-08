vdu

Gość Salonu Politycznego dodał, że Światowe Letnie Igrzyska Polonijne – to najważniejsza i największa impreza sportowa skierowana do Polonii i Polaków z zagranicy, która się odbywa co dwa lata. Następne Igrzyska odbędą się w Krakowie.

Gość SP dodał, że w Gdyni najliczniej sportowcy z Wileńszczyzny wystąpili w lekkoatletyce. „Osobiście udało mi się zdobyć aż 7 medali ” – zaznaczył Mieczysław Borusewicz.



https://soundcloud.com/zwportal/mieczyslaw-borusewicz