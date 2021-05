Błaszkiewicz: Zmotywowani maturzyści bez problemu zdadzą matury

Gość Salonu stwierdził też, że uczniowie jego gimnazjum nie szczepili się masowo: „Niewielu się zaszczepiło. Jeśli dodamy tych co już przechorowali, to mamy ok. 20 proc. bezpiecznych. Reszta pozostaje w grupie ryzyka” – stwierdził dyrektor gimnazjum Jana Pawła II i dodał, ze próbowali powrócić do nauczania kontaktowego, ale pierwsza próba nie powiodła się. W następnych tygodniu szkoła podejmie następną probę przywrócenia nauczania kontaktowego.

A. Błaszkiewicz odpowiedział też na pytanie czy studia w Polsce cieszą się popularnościa wśród jego maturzystów: „Nie powiedziałbym, że wielu chce tam studiować. Ale trzeba przyznać, że ci co skladają dokumenty na studia w Polsce, składają je także na uczelnie litewskie. Trudno więc określić atrakcyjność studiów w Polsce”.

Mówił także o tym, że w szkole działa system konsultacji jeśli chodzi o wybór dalszych studiów przez uczniów. „Już na przełomie 10 i 11 klasy czy też 3 gimnazjum rozmawiamy z uczniami i namawiamy ich, aby nie wybierali przedmiotów chaotycznie czy też na zasadzie, że im taki czy inny podoba, ale aby wybierali te przedmioty, które będą im potrzebne w dalszych studiach”.

Gość Salonu Politycznego mówił także o reakcji grona pedagogicznego na propozycje zmian w ustawie o oświacie, o tym jak gimnazjum odnalazło się w Internecie i o administrowaniu szkołą w okresie zdalnego nauczania.

