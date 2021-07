Błaszkiewicz: Tegoroczne wyniki matury są lepsze

"Tegoroczne wyniki matury w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie są lepsze. Nawet nie wiem, dlaczego. Tyle zdalnego nauczania, co miała XXV promocja naszego gimnazjum, to chyba nikt nie miał. Bardzo nas cieszy to, że w tym roku są "setki": z litewskiego, matematyki, informatyki, czekamy jeszcze na tradycyjne z angielskiego i rosyjskiego, bo jeszcze nie znamy wyników" - powiedział Adam Błaszkiewicz, dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilnie, który był gościem "Salonu politycznego". "Na egzaminie z języka litewskiego nie było łatwo. W skali Litwy rezultaty tego egzaminu są o wiele lepsze niż w roku ubiegłym. Być może, jakieś ulgi w ocenie były stosowane. Tym niemniej, możemy się cieszyć z naszej XXV promocji, bo egzamin złożyło 92 proc., a na Litwie - 91,4 proc. Możemy się cieszyć, że oprócz "setki", jeszcze siedem osób złożyło egzamin na poziomie bardzo dobrym, uzyskując 86 punktów i więcej" - dodał dyrektor.