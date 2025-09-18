Bielinis: prezydent ma ostatnie słowo

„Prawdziwe napięcie rośnie tylko między Žemaitaitisem a politykami myślącymi trzeźwo, a także prezydentem. Prezydent powinien pełnić rolę mediatora i właśnie to robi, ponieważ to on ma ostatnie słowo” – powiedział Lauras Bielinis, politolog i profesor Uniwersytetu Witolda Wielkiego w Kownie oraz członek Komisji Radia i Telewizji, w rozmowie w Salonie Politycznym Radia Znad Wilii.

