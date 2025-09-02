Benkunskas: Wilno inwestuje w wygodniejszy transport publiczny, aby ograniczyć korki

„Jak co roku we wrześniu odczuwalny jest wzmożony ruch na ulicach, dlatego wstrzymaliśmy prace drogowe. Ponadto ustaliliśmy z policją drogową, że funkcjonariusze będą regulować ruch w godzinach szczytu. Wilno dużo inwestuje, aby transport publiczny był wygodniejszy i więcej osób z niego korzystało, unikając korków w godzinach największego natężenia” – powiedział mer Wilna Valdas Benkunskas w Salonie Politycznym Radia Znad Wilii.

„Salon Polityczny” – audycja publicystyczna, nadawana w Radiu Znad Wilii – 103.8 FM od poniedziałku do piątku o godz. 8.15. Redaktorka Renata Widtmann omawia z zaproszonymi do studia gośćmi tematy z zakresu życia politycznego, gospodarczego i społecznego na Litwie, w Polsce i na świecie.