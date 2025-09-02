Znad Wilii

Benkunskas: Wilno inwestuje w wygodniejszy transport publiczny, aby ograniczyć korki

„Wilno inwestuje w wygodniejszy transport publiczny, aby ograniczyć korki” – mówi Valdas Benkunskas, mer stolicy, gość Salonu Politycznego Radia Znad Wilii. W rozmowie poruszono kwestie związane z rosnącym natężeniem ruchu i działaniami miasta mającymi na celu poprawę płynności w godzinach szczytu.

Radio Znad Wilii/zw.lt
fot. BNS/Robertas Riabovas

„Jak co roku we wrześniu odczuwalny jest wzmożony ruch na ulicach, dlatego wstrzymaliśmy prace drogowe. Ponadto ustaliliśmy z policją drogową, że funkcjonariusze będą regulować ruch w godzinach szczytu. Wilno dużo inwestuje, aby transport publiczny był wygodniejszy i więcej osób z niego korzystało, unikając korków w godzinach największego natężenia” – powiedział mer Wilna Valdas Benkunskas w Salonie Politycznym Radia Znad Wilii.

