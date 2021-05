Benas Oldakauskas: Młodzież nie toleruje łapówek, ale już korzystanie ze znajomości nie uważa za nic złego.

STT zorganizowało lekcje antykorupcyjne dla uczniów klas 11-12. Gościem Salonu Politycznego radia Znad Wilii był Benas Oldakauskas, szef Wydziału Oświaty w Urzędzie ds. Śledztw Specjalnych (STT): „Po serii rozmów i dyskusji zorientowaliśmy się, że często młodzi nie końca rozumieją co to jest korupcja, łapówka, co cieszy, bo to oznacza, że do tej pory nie zetknęli się z tym zjawiskiem na poważnie. Dowiedzieliśmy się także, że nie tolerują korupcji. Ale z drugiej strony widać, że mogą być problemy ze zrozumieniem co to jest uczciwość i uczciwe zachowanie się. Chodzi tutaj np. o takie rzeczy jak odpisywanie, nieuczciwe odrabianie zadań domowych. Ponadto korzystanie ze znajomości w osiągnięciu celu nie wydaje im się złem. Gość Salonu mówił także o tym, że młodzież dziś jest odważniejsza w przedstawianiu swijej opinii.