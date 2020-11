Bartas Szymoniak: Wilno jest niesamowite pod względem styczności nowoczesności z tradycją

,,Chcę zarazić ludzi do tworzenia muzyki własnym aparatem mowy, bo uważam, że każdy człowiek posiada zdolność tworzenia muzyki, tylko musi to w sobie odkryć - mówi Bartas Szymoniak. Gość ,,Salonu Politycznego" opowiada o warsztatach „LAVKA 100 - Niepodległość jednoczy” z beatrocku. W Domu Kultury Polskiej udział w nich wzięła młodzież z Wileńszczyzny, a przed komputerami zasiadła młodzież z Dyneburga - miasta na Łotwie, gdzie mieszka spora mniejszość polska. Projekt jest realizowany przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Bartas Szymoniak opowiedział też o filmie o Aleksandrze Myszkowskim, który powstaje na Litwie, a do którego muzykę właśnie napisał. Aleksander Zygmunt Myszkowski należał do najbliższych i najbardziej zaufanych oficerów Józefa Piłsudskiego. Przyczynił się do powstania polsko-łotewskiego sojuszu wojskowego, który w 1920 roku uratował świeżo wywalczoną niepodległość Łotwy i innych krajów bałtyckich.