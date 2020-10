Balcewicz: nastąpiła zdrada polskich spraw

Kampania wyborcza jest nieciekawa, szara i niewyrazista. Partie, komitety wyborcze niezbyt wykazywały inicjatywę. Owszem, w Internecie można znaleźć informację o programach wyborczych, ale trzeba tego poszukać, dlatego bardzo duża liczba wyborców może być niezorientowana, co partie mają do zaoferowania i co obiecują. Debaty telewizyjne kandydatów w telewizji publicznej były godne pożałowania - ocenił Zbigniew Balcewicz, Sygnatariusz Aktu Niepodległości Litwy, gość ,,Salonu Politycznego".