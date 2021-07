Bakas: Władze w sposób nieodpowiedni reagują na kryzys imigracyjny

"Ważne jest teraz, aby rząd wyraźnie określił, z jakim problemem mamy do czynienia. Jeżeli to są wyłącznie nielegalni migranci, to nie musimy się ich bać. Naszym obowiązkiem jest, według prawa międzynarodowego, pomóc dla nich. Jeżeli jednak to jest agresja przeciwko Litwie, kiedy Łukaszenka współpracując z międzynarodowymi przestępcami organizuje przelot migrantów, to mamy do czynienia z próbą destabilizacji kraju" - powiedział Vytautas Bakas, poseł na Sejm z Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony, który był gościem "Salonu politycznego". "Jestem pewien, że takie działania są czynem Białorusi i Rosji, które mają na celu złamanie systemu ochrony granic państwa. Nie sądzę, że to się im uda. Musimy jednak się domówić, z czym mamy do czynienia. Sądzę, że dzisiejsza reakcja władz jest nieodpowiednia. Cała odpowiedzialność jest przerzucana na samorządy" - twierdzi gość programu.