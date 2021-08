Bakas: Władze muszą zrozumieć przyczyny zorganizowania wtorkowego protestu

"Spędziłem kilka godzin na rozmowach z ludźmi. Jest oczywiste, że społeczeństwo odczuwa ogromne napięcie i zmęczenie po kwarantannie. Niepokojąca jest również zastraszająca retoryka władz. Ludzie na proteście byli wystraszeni, że nie zostaną wpuszczeni do szpitali, ośrodków medycznych, nie otrzymają opieki zdrowotnej. Boją się też, że nie będą mogli korzystać z transportu publicznego, więc nie będą mogli dojechać do pracy. Szczególnie protestujących zirytowała możliwość stracenia pracy, ponieważ pracodawcy bardzo naciskają na pracowników. Myślę, że należy dokładnie spojrzeć na przyczyny zorganizowania protestu" - powiedział Vytautas Bakas, poseł na Sejm, były przewodniczący Komitetu Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony w Sejmie, który był gościem "Salonu politycznego". "Nasi oponenci - Rosja, Białoruś, opozycja w ogóle - są siłami destrukcyjnymi i sięgają po wykorzystanie słabości w społeczeństwie. Jesteśmy państwem demokratycznym - nie możemy wsadzić wszyskich oponentów do więzień" - dodał poseł.