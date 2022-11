B. Grużewski: ubóstwo ogranicza możliwości człowieka

Prof. Grużewski uważa, że ubóstwo powoduje nie tylko wykluczenie ekonomiczne, ale też i edukacyjne, społeczne i nawet rodzinne.

„Ubóstwo, w takim szerszym znaczeniu, to jest deprywacja wszelkich możliwości życia w różnych zakresach. Te zabiegi i te troski o walkę z ubóstwem to nie jest taka zwykła sztuczka polityczna, to jest naprawdę wielkie zagrożenie i w tych krajach, gdzie występuje ubóstwo na bardzo szeroką skalę jest zagrożony rozwój gospodarczy” – twierdzi profesor.

