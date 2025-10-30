Auštrevičius: oni walczą nie tylko o swoją wolność, ale i o naszą

„Oni walczą nie tylko o swoją wolność, ale i o naszą. Ukraińcy nigdy nie mieli takiego dnia, w którym nie chcieliby walczyć. W ich oczach widzę, że to jeszcze nie koniec” – powiedział Petras Auštrevičius, europoseł z Ruchu Liberałów, w rozmowie w Salonie Politycznym Radia Znad Wilii.

