Znad Wilii

Auštrevičius: oni walczą nie tylko o swoją wolność, ale i o naszą

„Oni walczą nie tylko o swoją wolność, ale i o naszą” – stwierdził Petras Auštrevičius, europoseł z Ruchu Liberałów, w rozmowie w Salonie Politycznym Radia Znad Wilii. Podczas dyskusji poruszono m.in. bieżącą sytuację na Ukrainie oraz wpływ konfliktu na bezpieczeństwo Europy.

Radio Znad Wilii/zw.lt
Auštrevičius: oni walczą nie tylko o swoją wolność, ale i o naszą

fot. BNS/Robertas Riabovas

„Oni walczą nie tylko o swoją wolność, ale i o naszą. Ukraińcy nigdy nie mieli takiego dnia, w którym nie chcieliby walczyć. W ich oczach widzę, że to jeszcze nie koniec” – powiedział Petras Auštrevičius, europoseł z Ruchu Liberałów, w rozmowie w Salonie Politycznym Radia Znad Wilii.

„Salon Polityczny” – audycja publicystyczna, nadawana w Radiu Znad Wilii – 103.8 FM od poniedziałku do piątku o godz. 8.15. Redaktorka Renata Widtmann omawia z zaproszonymi do studia gośćmi tematy z zakresu życia politycznego, gospodarczego i społecznego na Litwie, w Polsce i na świecie.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej