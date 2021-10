Arlauskas: Pracownicy – to najważniejsza waluta przedsiębiorców

Według prezesa konfederacji, przedsiębiorcy czują się gotowi na pracę zdalną. „Nawet teraz wiele firm pracuje właśnie w ten sposób. W niektórych wypadkach jest to rzeczywiście wygodne – są oszczędzane pieniądze, a w oddzielnych przypadkach nawet zwiększyła się efektywność pracy. Jasne, jest wiele zawodów, których nie można dostosować do trybu zdalnego. Wiele osób również nie wyobraża siebie jako pracujących z domu. Z tego powodu lepszym wariantem byłoby nie ogłaszać oficjalnie pracy zdalnej, ale ocenić ryzyka – czy naprawdę wszędzie taki tryb jest potrzebny? Jeżeli zagrożenie zakażenia nie jest takie duże, a spółki dobrały wszelkie środki ostrożności, to takie ogólnokrajowe przejście na tryb zdalny nie jest obowiązkowe” – uważa przedsiębiorca.

„Co do szczepień, nie pasuje nam tryb włoski, gdzie mieszkańcy są do tego zmuszeni. Muszą być również alternatywy dla osób, które nie chcą się szczepić – czyli testowanie. Jednak sądzimy, że testy finansowane przez państwo sprawią, że ludzie wciąż nie będą się szczepili. Warto więc ocenić motywację mieszkańców – po co się szczepić, jeżeli są darmowe testy? Do czego więc dążymy? Jeżeli do jak największego procentu szczepień, to darmowe testy nie będą do tego motywowały” – kontynuuje Arlauskas.

Według niego, jest kilka przyczyn, dlaczego pracodawcy nie mogą znaleźć pracowników, w tym bezrobocie jest bardzo wysokie. „W tych rodzinach, gdzie oboje małżonków pracuje, dochody często są mało większe niż tam, gdzie ktoś jest bezrobotny. Jasne, ludzie wybierają życie z rent, skoro mogą nic nie robić. Stosunek wypłat do takich rent jest problemem, ponieważ jest zbyt mały” – twierdzi biznesmen.

Pomysł minister gospodarki i innowacji Aušrinė Armonaitė, dotyczący zmniejszenia poziomu podatku od wartości dodanej dla osób powracających z emigracji Arlauskas uważa za świetny. „To bardzo dobry sposób na przywrócenie niektórych obywateli, mieszkających w innych krajach. Państwo musi się zastanowić, co jest ważniejsze – pobieranie imigrantów z krajów trzecich, czy przywrócenie swoich obywateli” – podsumowuje gość „Salonu politycznego”.

