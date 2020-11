Ambasador Doroszewska: to wielkie święto, szczególnie dla Polaków, którzy polskość pielęgnują

Tradycyjne obchody na Rossie z udziałem społeczności polskiej w tym roku nie odbędą się z powodu pandemii koronawirusa, ale każdy będzie mógł dołączyć do akcji ,,Niepodległa do Hymnu”. Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą apeluje też, by zamiast wieńców i kwiatów wpłacać datki na rzecz ochrony nagrobków na Rossie. ,,To bardzo dobry pomysł. Bardzo popieram. Cmentarz na Rossie jest ogromnym zabytkiem, bardzo ważnym dla pamięci historycznej. Również spoczywają tam ludzie, którzy bezpośrednio mieli udział w odzyskaniu Niepodległości, pracowali dla niej. Powinniśmy opiekować się tym cmentarzem. Jestem bardzo wdzięczna i chciałabym podziękować ludziom, którzy tym cmentarzem i innymi zabytkowymi cmentarzami się opiekują” – powiedziała Ambasador RP Urszula Doroszewska.

Jak podkreśliła Ambasador Doroszewska, gwarantem bezpieczeństwa i wolności Polski i Litwy w dobie obecnej są zarówno udział w NATO, jak i Unii Europejskiej. ,,Daje to nam stabilność, dobre perspektywy na przyszłość. Przedwczoraj prezydent RP ratyfikował umowę z USA dotyczącą zwiększonej obecności wojsk amerykańskich na terenie Polski. Wszystko to stabilizuje nas, daje nam bezpieczeństwo i dobre perspektywy” – dodała.

,,W momencie, kiedy nie przychodzimy z kwiatami, nie przychodzimy ze zniczami, to jest czas refleksji. Czas refleksji nad nami samymi, własnymi naszymi obowiązkami wobec Ojczyzny. Myślę, że to jest bardzo ważne też, byśmy okazywali odpowiedzialność w tej ciężkiej sytuacji pandemii, kiedy trzeba uważać na siebie, uważać na swoich bliskich, zachowywać przepisy i dbać o nasze wspólne bezpieczeństwo. (…) Chciałabym życzyć wszystkim, aby byli zdrowi, bezpieczni, a jednocześnie, żeby dbali o swoje otoczenie” – powiedziała Ambasador.