Adomėnas: Białoruś stała się podobna do Korei Północnej

"Bardzo wiele osób, które się łudziły, że wreszcie życie na Białorusi się zmieni, musiało wyjechać z kraju, zostało aresztowanych lub poddanych represjom. Białoruś stała się podobna do Korei Północnej - izolowana od innych, działająca jak organizacja terrorystyczna, nie dostosowująca się do norm międzynarodowych, a także stojąca nad coraz większą przepaścią" - powiedział Mantas Adomėnas, wiceminister spraw zagranicznych Litwy, który był gościem "Salonu politycznego". "Zawracanie migrantów - to krok, który pozwala nam trochę odetchnąć z ulgą. Jednak prawdziwe decyzje zapadną wtedy, kiedy zostaną naprawione przyczyny, a nie konsekwencje - to znaczy, gdy padnie reżim, terroryzujący Litwę. Na dany moment migranci są wykorzystywani jako broń hybrydowa przeciwko naszego kraju. Abyśmy osiągnęli ten cel, potrzebne jest ciśnienie międzynarodowe, nowe sankcje" - dodał wiceminister.