Adamczyk: Ministrowie komunikacji Litwy są moimi przyjaciółmi

"To jest bardzo ważne, abyśmy mogli bezpiecznie, ale też z prędkością XXI wieku przemieszczać duże odległości pociągiem. Ważne jest, aby była możliwość wykorzystania torów kolejowych do transportu towarów, korzystać z najbardziej przyjaznego środowisku środku lokomocji. Jest on też najbardziej bezpieczny" - powiedział Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury Polski, który był gościem "Salonu politycznego".