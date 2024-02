A. Valionis o zbliżających się wyborach na Litwie

"Myślę, że to błędna decyzja, która zmniejsza również szanse do przejścia do władzy w październikowych wyborach do Sejmu" - w ten sposób Antanas Valionis, były minister spraw zagranicznych Litwy, były ambasador Litwy w Polsce, socjaldemokrata skomentował decyzję partii socjaldemokratycznej, by nie typować swego kandydata na prezydenta, a wyrazić poparcie dla obecnego przywódcy Gitanasa Nausedy".