A. Płokszto o wybuchu w Przewodowie

Gość dzisiejszej audycji uważa, że było zbyt mało czasu, by zestrzelić tę rakietę.

„Rakieta spadając osiąga dużą szybkość, ok. 2 tys. m/s, to znaczy, że w przestrzeni Polski ona była przez kilka sekund, od wejścia do upadku. W ciągu tak krótkiego czasu można rakietę zaobserwować, ale zareagować, czyli spróbować ją zestrzelić jest po prostu za mało czasu. Tymbardziej, że w tym rejonie nie ma żadnych istotnych obiektów militarnych, dlatego też obrona przeciwlotnicza raczej nie jest organizowana w takim miejscu” – mówi A. Płokszto.

„Salon Polityczny” – audycja publicystyczna, nadawana w Radiu Znad Wilii – 103.8 FM od poniedziałku do piątku o godz. 8:15. Redaktorka Renata Widtmann omawia z zaproszonymi do studia gośćmi tematy z zakresu życia politycznego, gospodarczego i społecznego na Litwie, w Polsce i na świecie.