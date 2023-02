A. Kowalewska o oświacie w Wilnie

Obecnie na Litwie jest 75 tys. uchodźców z Ukrainy. 3,5 tys. stanowią uczniowie w szkołach wileńskich, 1600 uczy się w szkołach samorządowych i ok. 1900 uczniów uczęszcza do szkół prywatnych. W Wilnie powstały 4 szkoły ukraińskie, 2 z tych szkół pracują według zatwierdzonego, akredytowanego programu ukraińskiego.

Od marca rozpoczyna się rekrutacja do szkół na nowy rok szkolny, Rozmówczyni podkreśla, że proces rekrutacji potrwa od 1 marca do 31 maja: „Jeśli chodzi o szkoły, które przy rekrutacji egzaminują, nabór wniosków do takich szkół trwa od 1 mara do 30 marca”.

Więcej informacji nt. rekrutacji do szkół można znaleźć na stronie internetowej VMSA (vilnius.lt).

„Salon Polityczny” – audycja publicystyczna, nadawana w Radiu Znad Wilii – 103.8 FM od poniedziałku do piątku o godz. 8:15. Redaktorka Renata Widtmann omawia z zaproszonymi do studia gośćmi tematy z zakresu życia politycznego, gospodarczego i społecznego na Litwie, w Polsce i na świecie.