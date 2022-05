A. Eberhardt: Rządy państw zachodnich podążają za swoimi społeczeństwami

„To nie jest wojna jak poprzednie, to nie jest sytuacja 2014 roku. To jest sytuacja, w której dochodzi do trwałego przewartościowania relacji Rosji z Zachodem” - powiedział Dyrektor ośrodka studiów Wschodnich im. Marka Karpia, pełnomocnik Premiera RP do wsparcia Mołdawii Adam Eberhardt w Salonie Politycznym.