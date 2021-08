Zmarł Charlie Watts -perkusista The Rolling Stones

Jak przekazał agent Charliego Wattsa, Bernard Doherty, artysta odszedł „w spokoju w szpitalu w Londynie w otoczeniu rodziny”. „Charlie był cenionym mężem, ojcem i dziadkiem, a także – jako członek The Rolling Stones – jednym z największych perkusistów swojego pokolenia” – dodał.

Muzyk ogłosił w 2021 roku, że nie odbędzie tournée ze Stonesami, gdyż jest chory. – W końcu i na mnie przyszedł czas – stwierdził wówczas żartobliwie perkusista. – Mocno pracuję nad dojściem do pełnej formy, ale dziś idę za radą ekspertów, którzy mówią, że chwilę to potrwa – oświadczył Watts, który na swojego zastępcę za bębnami osobiście wyznaczył swego przyjaciela Steve’a Jordana, mającego na koncie współpracę m.in. z Bobem Dylanem, Steviem Wonderem i Neilem Youngiem. Wchodził on też w skład zespołu X-Pensive Winos, w którym w wolnych chwilach grywał Keith Richards.

Perkusista, który obchodził w czerwcu 80. urodziny, był przez prawie 60 lat członkiem słynnej rockowej grupy z liderem Mickiem Jaggerem i gitarzystą Keithem Richardsem.

W 2004 roku Watts był leczony na raka krtani w szpitalu Royal Marsden w Londynie; z choroby wyszedł po czterech miesiącach walki, w tym sześciu tygodniach intensywnej radioterapii.