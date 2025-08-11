Zła pogoda w kraju wpływa na wzrost popytu na wakacje za granicą

Olga Belova, dyrektorka ds. marketingu firmy „Coral Travel” na kraje bałtyckie, mówi, że tego lata podróżni są bardziej aktywni, dlatego konieczne było zamówienie dodatkowych samolotów.

„Większość podróżnych bardzo liczyła na to, że lato będzie równie gorące jak w poprzednich latach i nie zadbała o wyjazdy z wyprzedzeniem, licząc na oferty last minute. W tym roku tendencja jest taka, że takich ofert last minute nie ma – nie tylko u nas, ale w całym rynku” – w wywiadzie dla agencji BNS powiedziała, Olga Belova, dyrektorka ds. marketingu firmy „Coral Travel”. „Wystawiliśmy dodatkowe samoloty, aby więcej podróżnych mogło latać, ponieważ widzimy bardzo duży popyt (…). W zeszłym roku niektórzy operatorzy sprzedawali wyjazdy niemal po kosztach, aby wypełnić samoloty, a w tym roku tego nie ma, co świadczy o tym, że ludzie bardzo chcą wyjechać” – dodała przedstawicielka „Coral Travel”. „Otrzymujemy zapytania: widzimy, że pogoda jest zła, chcemy słońca, chcemy wyjechać, a my mówimy, że nie możemy pomóc” – stwierdziła.

Dyrektorka biura podróży „Estravel” i prezes Litewskiej Izby Turystycznej, Žydrė Gavelienė, mówi, że zainteresowanie w tym roku jest około 20% większe niż w ubiegłym.

„Największą zmianą jest to, że większa część Litwinów planuje z wyprzedzeniem, a druga część na ostatnią chwilę. W tym roku mamy niesamowicie dużo zapytań last minute, co powoduje, że ceny nie są już tak przystępne” – powiedziała dyrektorka biura podróży „Estravel” i prezes Litewskiej Izby Turystycznej, Žydrė Gavelienė,

Jej zdaniem znalezienie ofert last minute może być trudne: „Oferty last minute na wyjazdy, na przykład na Święto Matki Boskiej Zielnej, już praktycznie nie istnieją, ale jeśli rozmawialibyśmy w poniedziałek o wyjeździe w czwartek, to może by się coś znalazło, ale ogólnie popyt jest bardzo duży.”

Przedstawicielka „Coral Travel” zauważyła, że sprzedaż na sezon letni 2026 rozpoczęła się dwa miesiące wcześniej.

„Jeśli zwykle operatorzy turystyczni prezentują swoją ofertę na nadchodzące lato w drugiej połowie sierpnia lub we wrześniu, to my rozpoczęliśmy sprzedaż wakacji na lato 2026 już pod koniec czerwca. Ludzie zdają sobie sprawę, że ofert last minute nie ma i lato się skończyło, więc aktywnie kupują wyjazdy na przyszły rok” – podkreśliła O. Belova.

Według organizatorów podróży najpopularniejszym kierunkiem wakacyjnym pozostaje Turcja, a wśród ulubionych znajdują się także Grecja i Czarnogóra.