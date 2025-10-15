Zimowa siatka połączeń z Litewskich Portów Lotniczych wchodzi w życie! Sprawdź nowe kierunki

„Zbliżając się do rekordowego wyniku 7 milionów obsłużonych pasażerów, możemy stwierdzić, że umacniamy kluczowe kierunki zrównoważonego rozwoju. Partnerstwa z tradycyjnymi liniami lotniczymi umożliwiły zwiększenie liczby pasażerów, bijąc rekordy każdego miesiąca tego roku. Dlatego w czwartym kwartale spodziewamy się utrzymać ten trend, ponieważ mapa kierunków zimowego sezonu jest pełna nowych opcji i niespodzianek” – powiedział Simonas Bartkus, dyrektor generalny Litewskich Portów Lotniczych (LTOU).

Z danych LTOU wynika, że w tym zimowym sezonie w Wilnie, Kownie i Połądze będzie obsługiwanych ponad 80 tras lotniczych (regularnych i czarterowych).

Współpraca międzynarodowa – ważna dla rozwoju

Zgodnie z wypowiedzią dyrektora generalnego LTOU, dodatkową stabilność przy zmianach sezonów lotniczych zapewnia kontynuacja realizacji modelu wspólnego podziału ryzyka, który umożliwia długoterminowe planowanie działalności oraz opracowywanie wspólnych planów biznesowych z liniami lotniczymi. Dzięki temu modelowi realizowane są regularne loty na trasach Wilno-Londyn City, Wilno-Lizbona, Wilno-Hamburg oraz Wilno-Düsseldorf.

W sezonie zimowym Litewskie Porty Lotnicze będą miały połączenie z ośmioma niemieckimi miastami.

„Połączenie lotnicze z Niemcami odzwierciedla strategiczne partnerstwo między naszymi krajami, które jest ważne zarówno dla obronności, jak i interesów gospodarczych” – zaznacza dyrektor Litewskich Portów Lotniczych.

Niemcy są także znane ze swoich tradycji bożonarodzeniowych oraz jarmarków.

Dla miłośników tradycyjnych jarmarków świątecznych, Litwa oferuje również połączenia do Wiednia (Austria) i Brukseli (Belgia), a także trzy trasy do Holandii. Z trzech litewskich portów lotniczych dostępne będą także wygodne połączenia z Wielką Brytanią.

Wybierz słoneczną południową Europę lub górskie kurorty

Zimą można również udać się do słonecznych krajów Południowej Europy, takich jak Włochy, Hiszpania, Cypr czy Malta. Z Wilna nowym kierunkiem będzie Dubaj, oferowany przez linię „flydubai” od 11 grudnia. Nowa linia połączy Wilno z jednym z najważniejszych węzłów lotniczych na świecie, co umożliwi łatwiejsze podróże do Afryki, Bliskiego Wschodu, czy Azji Południowo-Wschodniej.

Z Wilna dostępne będą także loty do Izraela, Egiptu, Turcji, Hiszpanii (w tym na Teneryfę) oraz do Alp – do popularnych ośrodków narciarskich w Austrii, Włoszech, Francji i Szwajcarii. Z Wilna będzie także łatwo dotrzeć do Sakartwelo (Gruzja) oraz do Krakowa, z którego łatwo można dojechać do Zakopanego.

Zima to także czas Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Włoszech, więc osoby wybierające się na narty w lutym mogą spodziewać się większego ruchu na lotniskach w Mediolanie, Bergamo oraz Malpensie.

Zbliżające się święta – łatwy dostęp do Wielkiej Brytanii

Dla osób planujących świąteczne odwiedziny rodziny w Wielkiej Brytanii, Kaunas będzie miał do zaoferowania wygodne połączenia do Belfastu, Bristolu, Edynburga, Liverpoolu i Londynu. W okresie świątecznym dostępne będą także loty do Dublina i Shannon w Irlandii.

Z Kaunasa będzie również można polecieć do słonecznych regionów Hiszpanii, takich jak Malaga, Madryt i Alicante, a także na Cypr (Pafos). Ponadto w Kaunasie dostępne będą również dogodne połączenia do Kopenhagi, Sztokholmu i Brukseli.

Połączenia z Połągią i rosnąca częstotliwość lotów

Od 10 grudnia Połąga wzbogaci swoją ofertę o loty do Oslo, obsługiwane przez „Wizz Air” (dwa razy w tygodniu). Dzięki temu, osoby pracujące za granicą będą miały wygodny dostęp do litewskiego wybrzeża, a biznesmeni – do Norwegii i innych krajów.

Częstotliwość lotów z trzech litewskich portów lotniczych do Kopenhagi będzie wzrastać. W porównaniu do zeszłego sezonu zimowego, zauważalny jest wzrost liczby lotów z Wilna do Amsterdamu, Helsinek, Rygi i Warszawy.

Zakończenie sezonu zimowego

Zimowy sezon lotniczy w Europie rozpoczyna się pod koniec października. Jest to czas, w którym linie lotnicze dokonują przeglądu swoich tras. Dla niskokosztowych linii lotniczych oznacza to częste zawieszenie niektórych tras, które są popularne latem, ponieważ w zimie turystyka w tych regionach słabnie.

W zimowym sezonie w litewskich portach lotniczych będzie działać 14 linii lotniczych, z czego 10 to linie tradycyjne, a 4 to linie niskokosztowe.