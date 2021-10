Ziarno Wiary: XXIX niedziela zwykła

Dzisiaj w programie o tym, jaka służba podoba się Bogu? Słowo Boże skieruje do nas ks. prałat Wojciech Górlicki. Powiemy też m. in. o przygotowaniach i programie festiwalu ,,Cecyliada" w Landwarowie. Ze szczegółami zapozna nas Diana Jacewicz,przedstawicielka organizatorów. Na program ,,Ziarno wiary" w Radiu ,,Znad Wilii" tradycyjnie w niedzielny poranek od o godz. 8 do 9 zaprasza Krystyna Juckiewicz.