Zęby trzonowe świadectwem prehistorycznych miłostek

Zęby trzonowe o trzech korzeniach mogą być świadectwem krzyżowania się naszych przodków z gatunku Homo sapiens z krewniakami z bliskich nam, obecnie wymarłych, gałęzi ewolucyjnych. Taką żuchwę z otworami na korzenie zębów trzonowych, datowaną na 160 tys. lat, znaleziono w Tybecie.

Dotąd uważano, że zęby trzonowe o trzech korzeniach, które rzadko występują w populacji ludzkiej, wyewoluowały u Homo sapiens po opuszczeniu Afryki. Najnowsze badania, których wyniki ogłoszono na łamach „Proceedings of the National Academy of Sciences”, wskazują na inną możliwość.

Najnowsze odkrycie dowodzi bowiem, że ta cecha jest starsza, a zarazem, że niektóre obecne populacje ludzkie w Azji zyskały ją dzięki krzyżowaniu się ich przodków w czasach prehistorycznych z ewolucyjnymi krewniakami człowieka – wyjaśnia główna autorka, prof. Shara Bailey z New York University (USA). Tymi krewniakami byli denisowianie.

Dzięki badaniom genetycznym prowadzonym na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, w trakcie których analizowano archaiczne DNA pozyskane ze skamieniałości, wiadomo, że ludzie po opuszczeniu Afryki krzyżowali się ze swoimi ewolucyjnymi, wymarłymi dziś, krewniakami.

Denisowianie przybyli na Wyżynę Tybetańską znacznie wcześniej niż Homo sapiens. Część ludzkiej populacji miałaby odziedziczyć po nich niektóre cechy, w tym wypadku kształt zębów trzonowych.