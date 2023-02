Zapusty z Teatrem w Turmontach

Ktoś by mógł powiedzieć, że ZAPUSTY to kultura ludowa i nic to nie ma do teatru. I by się grubo mylił, albowiem dzisiaj, 19 Lutego w Centrum Kultury w Turmontach Polski Treatr STUDIO w Wilnie, w ramach miejscowej zabawy zapustowej przedstawił wesoły i zabawny monodramat Tomasz Jachimka „Kolega Mela Gibsona”, który jest akurat jak ulał pasujący w ramki współczesnej zabawy zapustowej. Teamat jest tak naprawdę smutny i trochę szyderczy, jak przystało na Zapusty.