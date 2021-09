Z okazji początku roku szkolnego – nowe szlaki poznawcze Wilna dla dzieci

„Z okazji Dnia Nauki i Wiedzy chcemy przypomnieć, że wasze miasto jest również waszym nauczycielem – wręcz tchnie wiedzą, historią i stale zaprasza do poznawania. Zadbaliśmy o to, aby Wilno pomogło wzbudzić u dzieci i ich rodziców cechy potrzebne dla aktywnej nauki – nowy szlak „Wilna zaocznie” „Unieś głowę!” zaprasza do rozejrzenia się za elementami architektury ukrytymi pod dachami i przypomnienia lub poznania historii Wilna, zaś gra „Wyjdź na podwórko” prowadząca przez Zarzecze (Užupis) i Podrzecze (Paupys) aktywizuje spostrzegawczość, tak istotną w czasie lekcji, a czyste powietrze odpręża i poprawia skupienie się. Zachęcamy uczyć się nie tylko w Wilnie, lecz również u Wilna!” – powiada Sonata Griškienė, kierowniczka Działu Turystyki i Relacji z Zagranicą Administracji Samorządu Miasta Wilna.

Niespodziewane wynalazki nad głową

Szlak „Unieś głowę!”, który został hitem „Wilna zaocznie”, posiada od teraz drugą część stworzoną specjalnie dla rodzin z dziećmi. Na dachach domów i wieżyczkach – mnóstwo ciekawych elementów. Po uważnym wpatrzeniu się można dowiedzieć się, od kiedy dany budynek istnieje lub przez kogo został wzniesiony. Być może na nim tyka najstarszy zegar lub historie opowiadają niewidziane rzeźby i inne elementy dekoracji? Znaleźć, wpatrzeć się i zbadać to wszystko można krocząc szlakiem „Unieś głowę!” dla rodzin, dostępnym na stronie internetowej neakivaizdinisvilnius.lt.

Nowe gry w dzielnicach Wilna i prezenty

Z okazji 1 września ukazała się trzecia gra dla dzieci „Wyjdź na podwórko”. Tym razem zachęca ona do surfowania po dzielnicach Zarzecza i Podrzecza. Specjalna publikacja jest bezpłatna, można ją wziąć w Centrum Informacji Turystycznej i udać się bezpośrednio na trasę gry, która rozpoczyna się w Zarzeczu. Zadania czekające na uczestników gry stymulują u dzieci w wieku lat 6–12 myślenie, spostrzeganie detali w otaczającym środowisku, pogłębianie wiedzy na temat obiektów istniejących w mieście oraz zainteresowanie swoim regionem. Szczegółowe informacje dotyczące nowej gry prowadzącej do Zarzecza i Podrzecza oraz pierwszych publikacji – Nowego miasta i Zwierzyńca – są dostępne tutaj.

Na każdego przychodzącego do Centrum Informacji Turystycznej w Wilnie po publikacje (ul. Pilies 2) w dniach 1-3 września czeka niespodzianka z okazji Dnia Nauki i Wiedzy – prezent od „Wilna zaocznie” na nowy rok szkolny.