Z inicjatywy Polski UNESCO będzie promować rower jako uniwersalny środek transportu

Z inicjatywy Polski Rada Wykonawcza UNESCO przyjęła w piątek decyzję w sprawie promowania roweru jako uniwersalnego środka transportu - "Bicycle for all – Bicycle for sustainable and healthy lifestyles” ("Rower dla Wszystkich – Rower dla zrównoważonego i zdrowego stylu życia”)