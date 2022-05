Wystąpienie Prezydenta RP podczas spotkania z Polonią w Kairze

Czcigodni Państwo Profesorowie – Państwo Odznaczeni,

Szanowni Panowie Ministrowie,

Szanowny Panie Ambasadorze Rzeczypospolitej Polskiej,

Wielce Szanowny Ekscelencjo, Panie Chargé d’Affaires Ambasady Ukrainy,

Szanowna Pani Dyrektor,

Szanowni Państwo Prezesi,

Wszyscy Wielce Szanowni Państwo,

Wszyscy Dostojni Przybyli Goście!

Bardzo dziękuję Panu Ambasadorowi, jego współpracownikom i wszystkim Państwu za przybycie, ale dziękuję też za zorganizowanie tego dzisiejszego wieczornego spotkania tutaj, w Ambasadzie Polskiej w Kairze. Wizyta, która po długim oczekiwaniu i długich przygotowaniach, które zaczęły się jeszcze w 2017 roku, dochodzi do skutku.

Cieszę się z tego ogromnie, że mogliśmy przyjechać tutaj, do Egiptu, że będziemy mogli rozmawiać o sprawach ważnych dla Polski; ale nie tylko dla Polski – także dla naszej części Europy, a również i dla Egiptu.

Proszę Państwa, 30 lat nie było tutaj w Kairze, w Egipcie, oficjalnej państwowej wizyty Prezydenta Rzeczypospolitej. W 1992 roku był tutaj Pan Prezydent Lech Wałęsa, później była rewizyta w 2008 roku, w marcu. Pamiętam Pana Prezydenta Husniego Mubaraka, który wtedy spotykał się w Warszawie z Panem Prezydentem Lechem Kaczyńskim.

Byłem wtedy ministrem w Kancelarii Pana Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i doskonale pamiętam tamtą egipską wizytę. To była jedna z pierwszych wizyt, jakie przeżywałem, będąc ministrem w Kancelarii.

Tym bardziej dla mnie znaczące i ważne jest to, że jestem tutaj dzisiaj, mogę się z Państwem spotkać, w jakimś sensie mogę przywieźć tutaj Polskę na tym najbardziej oficjalnym poziomie po to, by spotykać się z Prezydentem, Premierem, by rozmawiać na temat rozwijania współpracy polsko–egipskiej.

A jest o czym rozmawiać, bo jest wielkie pole do wypełnienia, do realizacji, chociażby w sektorze rozwoju relacji gospodarczych. Będziemy mieli spotkanie Polsko–Egipskiego Forum Biznesu, które będziemy otwierali razem z Panem Premierem. Dzisiaj obrót gospodarczy pomiędzy Polską a Egiptem to zaledwie 700 mln dolarów, biorąc pod uwagę potencjał obydwu krajów. Nikomu nie trzeba tłumaczyć, że ten obrót może być dalece większy. Mam nadzieję, że ta wizyta zbuduje pod to doskonałe podwaliny.

Ale przede wszystkim chciałem podziękować Państwu: tym wszystkim, dzięki którym Polska jest tutaj znana, jest rozpoznawalna i – co z naszego punktu widzenia najważniejsze – jest szanowana i lubiana. To – oczywiście – wielka zasługa wszystkich Państwa, którzy tutaj, w Egipcie na co dzień żyjecie, którzy reprezentując tutaj Polskę i polskość, dajecie świadectwo tego, jakimi jesteście ludźmi, jakimi jesteście fachowcami, ekspertami, ale także po prostu znajomymi, sąsiadami, obywatelami. Z całego serca za to dziękuję.

Ale w szczególności chciałem podziękować Pani Profesor Annie Wodzińskiej i Panu Profesorowi Andrzejowi Niwińskiemu, którzy kontynuują tu, w Egipcie, wielką misję rozpoczętą kiedyś przez Pana Profesora Kazimierza Michałowskiego – wielką misję archeologiczną rozpoczętą przez wielkiego polskiego eksperta, w zasadzie śmiało można powiedzieć: twórcę polskiej archeologii, tej śródziemnomorskiej, twórcę Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej na Uniwersytecie Warszawskim.

Tego, o którym mówi się dzisiaj, że jest bohaterem zarówno Polski, jak i Egiptu, biorąc pod uwagę wszystkie jego odkrycia i dokonania dla rozwoju polskiej archeologii, ale także dla odsłaniania tego, co Egipt ma w sensie historycznym najcenniejsze – wielkiej, wielkiej, wielotysiącletniej spuścizny historycznej wspaniałej cywilizacji. Choćby to jedno z największych i najbardziej znanych dzieł, odkryć Pana Profesora – świątynia w Luksorze, która jest wielkim dziełem powszechnie podziwianym przez turystów wtedy, kiedy tutaj przybywają. To miejsce – świątynia Hatszepsut – jest ikoną tego, co można w dzisiejszym Egipcie zobaczyć.

Dziękuję, że Państwo kontynuują tę misję tutaj, w Stacji Badawczej w Kairze. Powiedziałem już Panu Profesorowi w trakcie ceremonii wręczania odznaczenia, że zacząłem już dzisiaj rozmowy z Panem Ministrem na temat, który mam zadany wśród tych, które trzeba załatwić, a mianowicie – budowy kolejnej polskiej stacji badawczej, tym razem w Luksorze.

Jest tak w tym momencie, że stanowiska archeologiczne – to, co zostało odkryte w Luksorze, te wspaniałe zabytki – dzisiaj są najczęściej odwiedzane przez Polaków. Jesteśmy tą nacją, która dzisiaj najczęściej do Luksoru przybywa, najwięcej jest tam turystów z Polski.

Cieszę się więc i mam nadzieję, że w niedługim czasie będzie kolejna stacja badawcza naszej Misji Archeologicznej tutaj, w Egipcie; że będą kolejne – mam nadzieję – polsko–egipskie odkrycia; że będzie to centrum edukacyjne także dla młodych egipskich naukowców; że będzie to także centrum badawcze dla młodych polskich naukowców; że będziemy mieli kolejne miejsce, gdzie rozwija się polska nauka z pożytkiem dla obu krajów i obu narodów.

Ale chcę podziękować wszystkim Państwu za to, że tutaj jesteście, i właśnie za to, że nas reprezentujecie. A to reprezentowanie jest możliwe właśnie dlatego, że działacie, podtrzymując tutaj polskość – i w Stowarzyszeniu Polonii w Egipcie, i w Szkole Polskiej im. Juliusza Marii Dzieduszyckiego, gdzie dzieci i młodzież uczą się języka polskiego tutaj, przy Ambasadzie Polskiej w Kairze; gdzie zarówno w szkole, jak i w Stowarzyszeniu o polskości się pamięta, polskość się pogłębia i polskość się krzewi. Dziękuję za to ogromnie. To właśnie dlatego Polska może być tutaj bardziej rozpoznawalna.

Jak Państwo doskonale wiedzą, co roku przyjeżdżają tutaj setki tysięcy ludzi z Polski po to, żeby odpoczywać nad Morzem Czerwonym, ale także po to, żeby po prostu zwiedzać, żeby zobaczyć te wielkie zabytki.

Cieszę się, że jest tutaj polskość. Może nie ma w Egipcie bardzo wielu Polaków – z tego, co wiem stale mieszkających naszych rodaków jest tutaj ok. 600 osób. Ale to wystarczająca reprezentacja do tego, by Polska była tutaj dobrze widziana. I ogromnie Państwu za to dziękuję. Bo to znaczy, że te 600 osób wykonuje tutaj dla Polski naprawdę wielkie dzieło. Bardzo serdecznie Państwu za to dziękuję.

Tak jak powiedziałem, będę tutaj, w Egipcie – poza naszymi relacjami czysto polsko–egipskimi; mam nadzieję, że dzięki tej wizycie będą się one na przyszłość dynamicznie rozwijać w wielu sektorach, także rolno–spożywczym, ale również i nowoczesnych technologii, różnych form współpracy, też i tej właśnie naukowej – ale na pewno będę rozmawiał także i o tym, co dzisiaj nas tak bardzo dotyka: o wojnie, która toczy się za naszą granicą, w Europie.

Coś, czego nikt się nie spodziewał – że taka wojna, jakiej obrazy pamiętamy z II wojny światowej, w takiej skali, w takim ogromie cierpienia, zniszczeń i bólu wybuchnie tuż–tuż w naszym sąsiedztwie. Dzisiaj ta wojna na skutek rosyjskiej agresji – nieusprawiedliwionej, bezprawnej, łamiącej wszystkie reguły prawa międzynarodowego, dotknęła naszych sąsiadów z Ukrainy, niszczy ich kraj, niszczy rodziny, niszczy domy, powoduje śmierć ludzi. Jest czymś strasznym.

Dzisiaj gościmy, przyjmujemy w Polsce tych, którzy z Ukrainy musieli uciekać, żeby nie zginąć – kobiety z dziećmi, matki, siostry, żony, starszych ludzi – tych wszystkich, którzy nie walczą. Bo mężczyźni chwycili za broń i stają dzisiaj w obronie swojej ojczyzny. Staramy się wspierać ich ze wszystkich sił – i tych, którzy są u nas, i tych, którzy walczą. Staramy się ich wspierać także poprzez nasze działania dyplomatyczne.

Jak Państwo wiedzą, byłem nie tak dawno na Ukrainie, miałem ten wielki zaszczyt i przyjemność, że reprezentowałem Polskę, występując przed Werchowną Radą, ale także długo rozmawiałem w cztery oczy z Panem Prezydentem Wołodymyrem Zełenskim.

Poprosił mnie o to, bym tutaj – w rozmowie z Panem Prezydentem Egiptu, z władzami egipskimi – poruszył kilka ważnych dla Ukrainy tematów. To jest właśnie ta kwestia, która dotyczy zarówno Egiptu, jak i nas – Ukrainy i naszej części Europy. To też jest jeden z ważnych tematów dla mnie, które tutaj będę omawiał.

Szanowni Państwo, dziękuję za przybycie, dziękuję za wszystkie działania, które Państwo prowadzą. Dziękuję także za te działania, które Pan Ambasador ze swoimi współpracownikami prowadzi również w ramach właśnie solidarności polsko–ukraińskiej. Dziękuję za konkurs dla dzieci i młodzieży, których prace mieliśmy przed chwilą możliwość z Agatą oglądać.

To bardzo ważne, żeby wszystkie polskie dzieci wiedziały, jaka jest prawda o tej wojnie – kto jest napastnikiem, a kto jest tym, kto cierpi, został skrzywdzony, kto broni swojej ojczyzny, kto broni swojej wolności. I że walka w obronie swojej ojczyzny i w obronie wolności jest walką sprawiedliwą.

Jeszcze raz ogromnie dziękuję Państwu za obecność. Dla nas to straszny przeskok, bo w Polsce jest akurat tak trochę chłodnawo jak na tę porę roku, kilkanaście stopni. Tutaj – 40 stopni, gdy przylecieliśmy, więc trochę szok. Ale pogoda jest piękna. Ogromnie dziękujemy za zorganizowanie tego spotkania tutaj właśnie, w ogrodach, bo ma ono przez to swój bardzo specyficzny koloryt. Bardzo serdecznie Państwa pozdrawiam, ogromnie dziękuję za obecność.

Niech żyje Polska! Niech żyją Polacy w Egipcie!